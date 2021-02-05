Başkan Mehmet Cabbar’dan Karayolları Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile birlikte Kayseri Karayolları Bölge Müdürü Erhan Özkaya’yı makamında ziyaret etti.

Develi-Başköy arası yol genişletme çalışmasını tamamlanması başta olmak üzere 2021 yılında karayollarının yapacağı yatırımlar hakkında istişarelerde bulunan Başkan Mehmet Cabbar, “Develimizin gelişmesi için kurumlarımızla istişarelerimiz devam ediyor. İnşallah 2021 yılında Develi-Başköy yolumuzun tamamlanması planlanmaktadır. Develimizin ihtiyacı olan yatırımları Develimize getirmek için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

