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Başkan Mehmet Cabbar’dan öğrencilere araç desteği

21.02.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Başkan Mehmet Cabbar’dan öğrencilere araç desteği

Türkiye genelinde il merkezlerinde yapılan Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) için Kayseri’ye giden ve dolmuşa yetişemeyen öğrencilere, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar araç tahsisinde bulundu.Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sadece bir seferin olduğu Kayseri’ye ulaşma imkanı bulamayan öğrencilerin Develi Belediyesine müracaat etmelerinden sonra durumdan haberdar olan Başkan Mehmet Cabbar, öğrencileri sınav yerlerine götürmesi için araç talimatında bulundu.Sınav yerlerine vaktinde ve rahat bir şekilde ulaştıklarını belirten öğrenciler, “Aylardır hazırlandığımız ve geleceğimiz için de büyük önem arz eden sınava yetişememe endişemizi giderdiği ve bizlere büyük destek sağladığı için Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’a şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkiye genelinde il merkezlerinde yapılan Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) için Kayseri’ye giden ve dolmuşa yetişemeyen öğrencilere, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar araç tahsisinde bulundu.
Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sadece bir seferin olduğu Kayseri’ye ulaşma imkanı bulamayan öğrencilerin Develi Belediyesine müracaat etmelerinden sonra durumdan haberdar olan Başkan Mehmet Cabbar, öğrencileri sınav yerlerine götürmesi için araç talimatında bulundu.
Sınav yerlerine vaktinde ve rahat bir şekilde ulaştıklarını belirten öğrenciler, “Aylardır hazırlandığımız ve geleceğimiz için de büyük önem arz eden sınava yetişememe endişemizi giderdiği ve bizlere büyük destek sağladığı için Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’a şükranlarımızı sunuyoruz. Allah kendisinden razı olsun” dediler.

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