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Başkan Mehmet Cabbar’ın annesi Zeynep Cabbar son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.09.2020 17:36 | Son Güncelleme

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın annesi Zeynep Cabbar, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.Korona virüs tedbirlerine uyulması çağrısının yapıldığı ve mezarlık girişinde maske ve dezenfektan desteği verildiği cenaze, namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın annesi Zeynep Cabbar, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Korona virüs tedbirlerine uyulması çağrısının yapıldığı ve mezarlık girişinde maske ve dezenfektan desteği verildiği cenaze, namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi. 68 yaşındaki Zeynep Cabbar’ın cenazesi, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla toprağa verildi.
Tedbirler kapsamında taziye musafahasının yapılmadığı cenazede gelenlere kısa bir teşekkür konuşması yapan Başkan Mehmet Cabbar, “Annemizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu acılı günümüzde bizlerin acısını paylaşmak adına burada bulunmanızdan dolayı hepinize teşekkür eder, dua bekleriz” dedi.
Cabbar Başkan daha sonra ailesiyle birlikte taziye ziyaretlerini kabul etmek için Yeni Mahalle Ertuğrul Gönenç Caddesi üzerinde bulunan baba evine geçti.

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