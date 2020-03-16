Başkan Mehmet Çaltı: "Koruma amaçlı maske takılmalı ve eldiven giyilmeli"

Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı, Korona virüs nedeniyle üyelerinin hijyen kurallarında daha hassas olmalarını istedi.

Çaltı, yaptığı açıklamada, "Kişisel hijyene önem verilmeli, işlem esnasında her iki tarafın sağlığı açısından, koruma maksatlı maske takılmalı ve eldiven giyilmeli. Salon temizliğine ve havalandırılmasına önem verilmeli. Kesilen saç atıkları ve diğer çöpler için ağzı kapalı çö kutuları bulundurmalı.Her müşteriye varsa tek kullanımlık ürünler kullanılmalı" diye konhuştu.

