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Başkan Mehmet Oktay görevinin başında

MUĞLA HABERLERİ  | 30.03.2020 16:19 | Son Güncelleme

Rusya’dan döndükten sonra vatandaşların sağlığını tehlikeye atmamak için 14 gün izole kuralını uygulayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay görevinin başına döndü.Rusya’nın Moskova şehrinde 12-15 Mart tarihleri arasında düzenlenen turizm fuarına katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 14 Mart Cumartesi günü Marmaris’e geri dönmüştü.

Başkan Mehmet Oktay görevinin başında

Rusya’dan döndükten sonra vatandaşların sağlığını tehlikeye atmamak için 14 gün izole kuralını uygulayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay görevinin başına döndü.
Rusya’nın Moskova şehrinde 12-15 Mart tarihleri arasında düzenlenen turizm fuarına katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 14 Mart Cumartesi günü Marmaris’e geri dönmüştü. Oktay, döndükten sonra korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 14 gün kuralına uyarak kendini izole etmişti. İzole süresi tamamlanan Oktay, 30 Mart Pazartesi günü görevinin başına döndü.

Yaptığı açıklamada toplumun sağlığını tehlikeye atmamak için dışarı çıkmayıp gerekli prosedürleri yerine getirdiğini, bu süreçte de belediye ile ilgili işleri telefonla ya da online sistemle takip ettiğini söyleyen Oktay, “Korona virüsü tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de en büyük meselesi oldu. Biz de Marmaris Belediyesi olarak tüm birimlerimizle teyakkuza geçtik. 14 gün süresince yapılacak çalışmaların ne olacağı ile ilgili talimatlar verdim, çalışmaları dakika dakika takip ettim. Bundan sonra da ekiplerimizin başındayım. Korona ila mücadele çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

Korona salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Oktay, “İlk andan itibaren dezenfekte ve yıkama çalışmalarımız büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Bunun yanı sıra semt pazarlarında aldığımız önlemlerle alışverişe gelen vatandaşlarımızın daha hijyenik koşullarda alışveriş yapmasını sağladık. Marketler de dahil olmak üzere ilçemiz dahilindeki tüm sebze ve meyvelerin ve ekmeklerin poşetlenerek satılması uygulamasına geçtik. Bunun yanı sıra dışarı çıkma sınırlandırılması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın alışveriş gibi ihtiyaçları zabıta ekiplerimiz tarafından karşılanıyor” dedi.

Oktay sözlerini şöyle bitirdi, “Güzel günlerin çok yakında yine geleceğine yürekten inanıyorum. Bu süreçte vatandaşlarımızdan tek talebimiz mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları, evde kalmaları. Hijyen kurallarına harfiyen uymak ve evde kalmak da birinci kural. Bu belayı ancak dikkatli ve tedbirli olursak atlatabiliriz.”

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Aktar Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
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Bodrum
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Bodrum
Özlem Eczanesi
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