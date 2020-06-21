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Başkan Melik Yaşar’dan Babalar Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 21.06.2020 11:53 | Son Güncelleme

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Babalar, fedakarlığın ve karşılıksız sevginin birer simgesi ve sembolüdür" dedi.Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Babalar Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Melik Yaşar’dan Babalar Günü mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Babalar, fedakarlığın ve karşılıksız sevginin birer simgesi ve sembolüdür" dedi.
Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Babalar Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Yaşar mesajında, ’’Doğumdan ölüme kadar hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız babalarımız, bizlere yaşamın anlamını ve tüm güzelliklerini öğretirken sadece çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve aile mutluluğunu sağlayabilmek için her türlü fedakarlığı gösteren değerli varlıklarımızdır. Babalar, yılda bir gün değil her an saygıyla ve sevgiyle anılmalıdır. Evlatlarını bu vatan uğruna şehit vermiş babalarımızı asla unutmadan onlara her zaman kucak açmalı, sevgimizi ve saygımızı her daim göstermeliyiz. Vatan toprağı için canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizin anne ve babaları bizlere emanettir.’’ Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit babaları olmak üzere, bütün babalarımızın ve baba adaylarının babalar gününü en içten dileklerimi kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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