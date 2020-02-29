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Başkan Memişoğlu: “Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız"

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.02.2020 19:30 | Son Güncelleme

Denizli ihracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, İdlib’de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu hayatını kaybeden şehitler için başsağlığı mesajı yayınlayarak, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını vurguladı.Başkan Memişoğlu, gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 34 askerin şehit olduğunu kaydederek, Türkiye’nin sınır içi ve sınır dışında oluşabilecek her tehdidin üstesinden gelecek kudretin bulunduğu belirtti.

Denizli ihracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, İdlib’de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu hayatını kaybeden şehitler için başsağlığı mesajı yayınlayarak, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını vurguladı.
Başkan Memişoğlu, gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 34 askerin şehit olduğunu kaydederek, Türkiye’nin sınır içi ve sınır dışında oluşabilecek her tehdidin üstesinden gelecek kudretin bulunduğu belirtti. Başkan Memişoğlu, “Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı neticesinde şehit düşen kahraman askerlerimizin olduğu haberi yüreklerimizi yaktı. Şehadete ulaşan Mehmetçiklerimizin arasında hemşehrimiz Uzman Piyade Onbaşı Halil Çankaya’nın da bulunduğunu derin bir teessürle öğrendik. Denizli Platformu olarak tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, şehrimize, milletimize sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz.
Ülkemizin sınırları içerisinde ve dışarısında kendisine yönelebilecek her türlü tehdidin üstesinden gelebilecek kudrette olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Destanlarla dolu tarihimiz bunun örnekleri ile doludur. Şanlı ordumuz, tarihimiz boyunca bulunduğu her yerde huzuru sağladığı gibi bugün de bölgedeki kalıcı ve barışçıl çözümün gerçekleşmesini sağlayacak en büyük güç olmaya devam edecektir. Türkiye’nin sınırlarını tehdit etmeyi hedefleyenlerin oyunları, birlik ve beraberlik içerisindeki kararlı duruşumuz ile elbette bozulacaktır” ifadelerine yer verdi.

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