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Başkan Merkelam öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.09.2020 16:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde okulların açılmasıyla birlikte öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, sınıflarına kavuşan öğrencilere kırtasiye malzemesi ve maske hediye etti.Korona virüs salgınında eğitimdeki normalleşme süreci tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde de başladı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde okulların açılmasıyla birlikte öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, sınıflarına kavuşan öğrencilere kırtasiye malzemesi ve maske hediye etti.
Korona virüs salgınında eğitimdeki normalleşme süreci tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde de başladı. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime uzun bir süredir verilen ara sona erdi. Öğrencilerin okullarına kavuşma heyecanına ortak olan Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut ve Ak Parti Birecik İlçe Başkanı Abdülvahap Aktar ile 11 Temmuz İlkokuluna gitti. İlk defa okul heyecanı yaşayan öğrencilerle sohbet eden Mirkelam, korona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen aranın sona erdiğini, okulların kademeli olarak açılmaya başladığını belirtti. İlk etapta anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula başladığını söyleyen Mirkelam, pandemi süreci sona erdiğinde normal eğitime geçiş yapılacağını dile getirdi. Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Mirkelam, öğrencilere kırtasiye malzemesi ve maske hediye etti. Okul Müdürü Veysel Göksel de Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut ve Ak Parti Birecik İlçe Başkanı Abdülvahap Aktar’a teşekkür etti.
Belediye tarafından ilçe merkezinde bulunan 14 okuldaki bin 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi ve maske dağıtıldığı öğrenildi.

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