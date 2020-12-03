Başkan Muhittin Böcek'in doktoruna ilk sözü "sizi seviyorum" olmuş

Yoğun bakımda tüm tedavilerin kişiye özel olduğunu bildiren Yılmaz, bir kıyafetin kalıp şeklinde herkese giydirilemediği gibi standart bir tedavinin olmadığını, uygulamaların yaşa, kiloya, cinsiyete ve kronik rahatsızlıklara göre değiştiğini vurguladı.

Başkan Böcek geldiğinde, akut akciğer hasarının ileri safhada olduğunu belirten Yılmaz, "Nefes alamıyordu, tamamıyla suni solunum cihazındaydı. Astım, diyabet ve hipertansiyonu vardı. Kronik hastalıkları Kovid-19'un ağır seyretmesine neden oldu." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz , Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ilk sözlerinin "çok teşekkürler, sizi seviyorum" olduğunu ve tüm ekibin duygulandığını söyledi.

Başkan Böcek'e has bir tedavi uyguladıklarını aktaran Yılmaz, "Geldiğinde akciğerlerindeki ağır hasar nedeniyle ecmo (yapay akciğer) cihazına bağladık. Bu sayede akciğerlerini biraz rahatlattık. 17 gün bu cihazda kaldı. Çok yakından takip etmeniz gerekiyor, tıkanıklık, kanama olmaması gerekiyordu. Ufak tefek sıkıntılarla geçirdik. Yoğun bakım sürecini tek bir cihaz ya da tedavi şekliyle açıklamak mümkün değil. Bize geldikten sonra 46 gün yoğun bakımda kaldı. Üçüncü günden sonra her gün uyandırma girişimlerini yaptık." şeklinde konuştu.

Yoğun bakımdaki hiçbir hastanın, tamamıyla uyanmayacak şekilde uyutulmadığının bilgisini veren Yılmaz, Başkan Böcek'in şuuruyla ilgili durumları da her gün ekibiyle değerlendirdiklerini anlattı.

- "Bize teşekkür ederek konuşmaya başladı"

Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki hareketlerini sürekli gözlemlediklerini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlk haftada anlamlı şekilde uyanmasını gördük. Yeni bir hastanede, yeni bir yoğun bakımda olduğunu, sakin olması gerektiğini, her şeyin yolunda olduğunu, bu süreci sorunsuz atlatacağımızı sürekli ona söyledik. Tüm hastalara böyle yapıyoruz. Moral çok önemli. Yaptığımız her işlemi hastaya söyledik, bilgilendirdik. Boğazındaki trakeostomi dediğimiz kanalı kapatıp, sesini ilk duyduğumuzda söylediği şey 'çok teşekkürler, sizi seviyorum' oldu. Hepimiz duygulandık, sevinçten ağladık çünkü emeğinizin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Ekip olarak biz de duygulandık kendisi de duygulandı. Hastanızdan bu teşekkürü duymak çok güzeldi."