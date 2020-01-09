Başkan Mustafa Demir: "Samsun, sanatta adından söz ettirmeli"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ’Şehir Buluşmaları’na devam ediyor. Ses ve sahne sanatları eğitmenleri ile bir araya gelen Büyükşehir Başkanı Mustafa Demir, "Sanat, bir şehrin gelişmişliğini gösteren önemli kriterdir. Sanatta da adından söz ettiren bir Samsun hedefliyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Şehir Buluşmaları’ adı altında düzenlenen programda ses ve sahne sanatları eğitmenleriyle bir araya gelen Başkan Demir, sanat ve sanatçıların önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi 3’üncü Şehir Buluşmaları toplantısı, Bayraktepe Tabiat Parkı tesisinde yapıldı. Toplantıya Samsun’da görev yapan ses ve sahne sanatları eğitmenleri ile organizasyon firmaları katıldı. Sanatçıların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Demir, "Samsun’un sanatta da adından söz ettiren bir şehir olması en büyük arzumuz" diye konuştu.

"Sorumluluğumuzun farkındayız"

Samsun’u geleceğe taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Demir, "Şehrimiz her alanda gelişiyor. Ekibimizle birlikte hafta sonu dahi tam mesai yapıyoruz. 1 milyon 350 bin insanımızı eşit şekilde hizmete kavuşturmak için çalışıyoruz. Samsunumuzu, çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği adına çok güzel hizmetleri gerçekleştirme gayretindeyiz. Bu sorumlulukla çalışıyoruz. Ancak bir şehir sadece yol ve binadan ibaret değildir. Sanat da, bir şehrin, bir milletin en önemli gelişmişlik kriterlerindendir. Sanatı olmayan hiçbir milletin var olma şansı yoktur. Sanat bir kültürdür. Bu bakımdan sorumluluk omuzlarınızda çok büyük. Sizlerin yapacağı faaliyetlerde belediye olarak elimizden geldiği ölçüde yanınızdayız" diye konuştu.