YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Muzaffer Bıyık, meclis üyelerine çalışmaları anlattı

Başkan Muzaffer Bıyık, meclis üyelerine çalışmaları anlattı

22.01.2021 16:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine sunum yaparak bilgilendirmede bulundu.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, CHP’li belediye meclis üyelerine 2020 yılında yapılan çalışmaları anlattı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine sunum yaparak bilgilendirmede bulundu.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, CHP’li belediye meclis üyelerine 2020 yılında yapılan çalışmaları anlattı. Darıca sahilde yapımı yeni tamamlanan Hilal Bahçe Cafe’de gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Muzaffer Bıyık, 2020 yılında Darıca’ya birçok önemli eseri kazandırdıklarını, koronavirüs tedbirleri kapsamında da belediye olarak canla başla çalıştıklarını söyledi. 2021 yılında yapılacak çalışmalar hakkında da sunum yapan Başkan Bıyık, “Darıca’yı ortak akılla yönetmek istiyoruz. Sizlerin görüş ve önerilerinizi önemsiyoruz. Hep birlikte ortak akılla ilçemizi geleceğe taşıyacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:17
İkindi
15:49
Akşam
18:12
Yatsı
19:35

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Bahar Eczanesi
Izmit
Korhan Eczanesi
Izmit
Yeşilova Eczanesi
Izmit
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Eylül Eczanesi
Korfez
Başiskele Eczanesi
Basiskele
Sevtap Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Kocaeli, fidanlarını kendisi üretiyor

Kocaeli, fidanlarını kendisi üretiyor

’Pişmaniye’ ve ’Simit’ yeni yuvalarında

’Pişmaniye’ ve ’Simit’ yeni yuvalarında

Gebze’deki çevreci okullara hediye

Gebze’deki çevreci okullara hediye

Başkan Büyükakın, "Çiftçimizin alın teri ilaç olacak"

Başkan Büyükakın, "Çiftçimizin alın teri ilaç olacak"

Kocaeli’ye kazandırılacak barajlar masaya yatırıldı

Kocaeli’ye kazandırılacak barajlar masaya yatırıldı

Başkan Muzaffer Bıyık, Cumhur İttifakı’na çalışmalarını anlattı

Başkan Muzaffer Bıyık, Cumhur İttifakı’na çalışmalarını anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.