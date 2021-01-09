Başkan Naim Karataş’tan Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak çalışan gazeteciler günü vesilesiyle kutlama mesajı yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “devletinin ve milletinin” safında yer alan gazeteciler vurgusunda bulundu. Zor koşullarda çalışan gazetecilerin kamu görevi gördüklerini de hatırlatan Başkan Karataş Erzurum’da görev icra eden gazetecilerin bu özel günlerini kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün sadece Türkiye’ye özgü olmasından dolayı bu tarihin özel bir öneme sahip olduğunu ve gazetecilerin kamu yararı güden ender mesleklerden biri olduğunu yayımladığı mesajla ifade eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ülkemizin ve Erzurum’da çalışan gazetecilerin günlerini kutladı.

Pandemi surecine rağmen gazetecilik mesleğini icra eden gazetecilere de işaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş kamuoyuna aktardığı mesajında “Gecesini gündüzüne katarak koşturan, devletinin ve milletinin yanında saf tutan, hak ve hakikatten ayrılmayan tüm medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz.

Objektif, çok sesli, etkin, seviyeli bir medyanın kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla ifa ettiği görev göz ardı edilemez. Dünyadaki gelişmeleri iyi okuyan, halkı doğru ve eksiksiz bilgilendiren, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sağlayan medya, demokratik toplumun olmazsa olmazıdır.

Gazetecilik; mesai kavramı olmayan, kamu menfaatlerinin daima önde tutulduğu, fedakârlık ve özveri isteyen bir meslektir. Özel yetenek, meslek aşkı ve üstün kabiliyet gerektiren bir iş kolu olarak değişen dünya koşullarına hızlı uyum sağlamayı gerektirmektedir. Bu bağlamda gazetecilik mesleğinin ne denli önemli ve özel konumda olduğunu belirtmek gerekiyor.

Pandeminin zor koşullarında, durup dinlenmeden, vazifesini aksatmadan çalışan şehrimiz medya çalışanlarını yaptıkları başarılı hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

