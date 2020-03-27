Başkan Necip Saraç’tan kooperatif ortaklarına borç öteleme müjdesi

3. Bölge Aydın-Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Necip Saraç, ortakların kredi ertelemesinin yanı sıra 25 bin TL limitli 36 aya kadar vadeli kredi kullanabileceklerini belirtti.

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında zor günler geçiren esnaf ve sanatkarın kredi borcu erteleme işleminin yapılabilmesi için beklenen Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazetede yayımlandığını belirten Birlik Başkanı Necip Saraç, “Bu karara göre; yaşanan korona virüs salgını nedeniyle işleri veya işletmesi zarar görenlerin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerimiz kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankasından 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları kredilerin 1 Nisan - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan taksitleri 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek ve bu doğrultuda kalan tüm taksitleri de 3 ay süreyle ötelenecektir. Ayrıca, bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacaktır” dedi.