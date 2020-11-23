YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Nursaçan: "Öğretmenlerimiz, emanet edilmiş çocuklarla kendi çocuklarından daha fazla ilgilenir"

Başkan Nursaçan: "Öğretmenlerimiz, emanet edilmiş çocuklarla kendi çocuklarından daha fazla ilgilenir"

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.11.2020 09:49 | Son Güncelleme

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Nursaçan mesajında; "Öğretmenlik yalnızca bir meslek olmayıp, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir idealdir.

Başkan Nursaçan: "Öğretmenlerimiz, emanet edilmiş çocuklarla kendi çocuklarından daha fazla ilgilenir"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Nursaçan mesajında; "Öğretmenlik yalnızca bir meslek olmayıp, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir idealdir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. İnsana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek kutsaldır. Yüce Rabbimizin Peygamberimize ’oku’ şeklindeki emri, ’Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ diyen ilmin kapısı Hz. Ali’nin düsturu, okumanın, okutmanın ve insanı insan yapan yüce değerlere sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu yeterince açıklamaktadır. Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlıdır. Bizim öğretmenlerimiz bir harf öğretmesi için kendilerine emanet edilmiş çocuklarla, kendi çocuklarından daha fazla ilgilenir. Onların içindeki bu sevgi, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza da geçecektir. Bu vesileyle cefakâr ve fedakâr öğretmenlerimizin; mutlu, başarılı ve huzur içinde bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:22
Öğle
12:29
İkindi
15:04
Akşam
17:27
Yatsı
18:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özden Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aygün Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.