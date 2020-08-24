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Başkan Nursaçan’dan 1071 Malazgirt Zaferi mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.08.2020 09:34 | Son Güncelleme

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Nursaçan mesajında; "Toprağı vatan yapan ruh, milli birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlikten geçer.

Başkan Nursaçan’dan 1071 Malazgirt Zaferi mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Nursaçan mesajında; "Toprağı vatan yapan ruh, milli birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlikten geçer. Toplumların kendi geçmişlerini bilmeden, anlamadan ve özümsemeden geleceğe sağlam köprüler kurabilmesi mümkün değildir. Milletlerin geleceği için tarih yazmak, yapmak kadar önemlidir. Ruhlarında sarsılmaz bir iman, bünyelerinde ölmeyecek bir irade taşıyan milletler, hiçbir vakit ve hiçbir surette yok olamaz ve edilemezler. Silkelenip kendine dönme, derlenip toparlanma şuuru, bu yüce milletin çekirdeğinde ve özünde mevcuttur. 26 Ağustos 1071’de Malazgirt’te kazanılan büyük zafer, Anadolu’muzun vatan olması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımı olmuş, aziz milletimiz bu topraklarda nice şanlı zaferlere ulaşarak, tarihin akışına yön vermiştir. Malazgirt Zaferi Anadolu’da medeniyet yürüyüşünü başlatmıştır. Aziz milletimiz, bugün de aynı şuur ve kararlılıkla vatanına sahip çıkmakta, daha parlak bir geleceğe ulaşmak için ilerleyişini sürdürmektedir. Mazisi derin, ihtişamlı ve insani meziyetlerle dolu bir millet, asla tarihinden ayrı düşünülemez. Bugün, savaşların, işgallerin, çatışmaların altında kan ağlayan ve gözyaşı döken İslam coğrafyasının her şeyden önce acıları doğuran yaralı bilinçlerden, çarpık dindarlıktan, hasta yüreklerden, öz değerlerinden uzaklaşmış, körü körüne bağlanmış irade ve idraklerden arınmak ve kurtulmak için, toprağı vatan yapan ruhun milli birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik, demokrasi, hak, hukuk, adalet, sevgi, saygı, merhamet, medeniyetin önemi kavramaktan geçtiğini bilmesi ve ona göre hareket etmesi gerekir. Tarihi misyonumuz, bu bereketli ve kutsal topraklarda, sahip olduğumuz millet olma ruhuna uygun olarak, yeniden büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda aziz milletimize görev tevdi etmektedir. Geçmişimizdeki birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunun hep daim olması dileği ile, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü vesileyle bu vatanın bizlere yurt edinilmesinde kahramanca mücadele edip canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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