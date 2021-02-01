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Başkan ocağın başına geçip esnaf için destek istedi

01.02.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, geçtiği ocak başında fırından pide çıkartıp pandemi sürecinde yerel esnafa destek çağrısı yaptı.Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, pandemi sürecinden zor günler geçiren yerel esnafın desteklenmesi adına farkındalık oluşturmak için ilçede faaliyet gösteren bir pide fırınına girdi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, geçtiği ocak başında fırından pide çıkartıp pandemi sürecinde yerel esnafa destek çağrısı yaptı.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, pandemi sürecinden zor günler geçiren yerel esnafın desteklenmesi adına farkındalık oluşturmak için ilçede faaliyet gösteren bir pide fırınına girdi. Pide hazırlatan Karagöl, Pide salonundaki ustalarla sohbet edip talep ve önerilerini dinledi. Kısa süreli de olsa ocağın başına geçti. Fırında pişen yağlı ve katmerleri çıkartıp dilimleyen Başkan Karagöl, bir taraftan köklü bir geçmişe sahip geleneği yaşatıp, diğer taraftan vatandaşlardan pandemi sürecinde esnafa destek olmalarını istedi.
Erbaa’da pide kültürü
Pandemi sürecinde esnafın büyük zorluklar yaşadığını belirten Başkan Karagöl, “Herkes bilir hafta sonu Erbaa’da herkes yağlı yaptırmaya çıkar. O anlamda bunun tanıtımı ve yerli esnafımıza destek amacıyla buradayız. Erbaa’nın kültürü bu geçmişten bugüne. Onun dışında özellikle de pideyi kimse paylaşamıyor. Pide bizim diyorlar ama pide bizim de pidemiz. Erbaa pidesi. Özellikle bizim kimseye vermeyeceğimiz kimsenin de bilmediği katmerimiz var. Cevizli, kaşarlı, patatesli, kavurmalı katmerimiz var. Bu Erbaa’nın en önemli lezzetlerinden bir tanesi. İnşallah bunu bütün Türkiye’deki, tüm Dünya’daki vatandaşlara inşallah duyuracağız. Tadını görecekler.” dedi.

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