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Başkan Okan Yanmaz halk ile el ele verdi yolu genişletiyor

DÜZCE HABERLERİ  | 06.07.2020 18:18 | Son Güncelleme

Akçakoca ilçesi, Doğancılar bölgesinde bulunan Düzce Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yoluna katkı sağlayan vatandaşlara Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz plaket takdim etti.Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, seçim öncesi verdiği bir sözü daha yerine getirdi.

Akçakoca ilçesi, Doğancılar bölgesinde bulunan Düzce Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yoluna katkı sağlayan vatandaşlara Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz plaket takdim etti.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, seçim öncesi verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Başkan Yanmaz, Üniversite camiası ve bölgede yaşayan vatandaşların en büyük taleplerinde birisi olan Üniversite yolunun genişletilerek, en kısa sürede hazır hale getirileceğini söyledi. Akçakoca’da eğitim alanında en önemli değerler arasında bulunan Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksek Okulu’nun yol ve çevre düzenlemesi için belediye ve vatandaşlar örnek bir dayanışma örneği sergiledi. Belediye söz konusu düzenleme için imar yönetmeliklerini uygulamaya geçirirken, okul çevresinde arsası bulunan vatandaşlar da düzenlemeye katkı verdi.
Başkan Yanmaz "Üniversite yönetimi ile öğrencilerin en büyük şikayeti olan yolun genişletilip ulaşımın daha kolay sağlanabilmesi için bizleri desteklediğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin yaptığı fedakarlığı Akçakocalılar unutmamalı’’ ifadelerine yer verdi.
Başkan Yanmaz yaptığı konuşmanın ardında, üniversite yolu çevresinde imar değişikliği ile 18 uygulamasına katkı veren arsa sahiplerine teşekkür ederek plaket verdi.

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