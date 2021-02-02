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Başkan Okka: “2021’de hedeflerimize ulaşacağız”

02.02.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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Başkan Okka: “2021’de hedeflerimize ulaşacağız”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2021 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, TİM’in açıklamış olduğu verilere göre, Türkiye’nin Ocak ayı ihracat rakamı 13 milyar 534 milyon 309 bin dolar, Konya’nın Ocak ayı ihracatının ise 203 milyon 695 bin dolar alarak gerçekleştiğini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2021 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, TİM’in açıklamış olduğu verilere göre, Türkiye’nin Ocak ayı ihracat rakamı 13 milyar 534 milyon 309 bin dolar, Konya’nın Ocak ayı ihracatının ise 203 milyon 695 bin dolar alarak gerçekleştiğini söyledi. Başkan Okka, rakamlara göre Konya’nın il bazında genel ihracattaki payının yüzde 1,51 ile 10’uncu sırada yer aldığını ve 2020 yılı Ocak ayına göre yüzde 19,16 oranında artış gösterdiğini belirtti.
Pandeminin etkisiyle dünya ülkelerinin ekonomi ve ticaretinin daraldığı 2020 yılında, sanayici ve iş adamlarının hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini ve geçtiğimiz yılı rekor bir seviyle kapattığını ifade eden Ömer Faruk Okka, “Durumu fırsata çevirerek ekonomimizdeki çarkları çeviren sanayici ve işadamlarımız, 2021 yılına da hızlı bir giriş yapmıştır. İnanıyoruz ki, ülkemiz ve şehrimiz 2021 yılında daha da hızlı bir ivme yakalayarak, ihracat oranındaki artışını sürdürecektir. Her yıl ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Konya, 2021 yılında iller arasındaki sıralamasında daha üst seviyelere çıkaracaktır. Ülkesi ve şehri için çalışan, tüm sanayicilerimizi, işadamlarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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