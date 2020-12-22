Başkan Okka’dan İBB’nin düzenlediği törene tepki

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Mevlana’nın vefat yıldönümünde düzenlediği sözde Şeb-i Arus töreninde Kur’an-ı Kerim’i Türkçe olarak gerçekleştirilmesine sert tepki gösterdi.

Başkan Ömer Faruk Okka, İBB’nin Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı ile birlikte Hazreti Mevlana’nın vefatının 747’inci vuslat töreni adı altında düzenlenen etkinlikte, Mevlevi geleneğinde yeri olmayan kadın - erkek bir arada sema gösterisi yapılmasına ve Kuran’ı Kerim’in Türkçe okunmasına sert tepki gösterdi. Sözde Şeb-i Arus töreni adı altında gerçekleştirilen programın kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirten Başkan Ömer Faruk Okka, “Her şeyden önce, yüce kitabımıza büyük saygısızlık yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in nasıl okunacağı bellidir ve kıraati, aslına uygun olarak yapılmalıdır. Bu, yüzlerce yıldır böyle iken, birilerinin ısrarla buraya müdahale etmesi, Kur’an’a ve İslam’a büyük saygısızlıktır. Avrupa’nın birçok yerinde İslam’a ve Hazreti Peygambere yönelik saldırıların gündemde olduğu ve ülkece bu alçaklıklara tepki verdiğimiz bu günlerde, ülkemizde bir belediyenin kutsal kitabımıza böyle alçakça bir yaklaşımla saldırmasını şiddetle kınıyorum. Kur’an-ı Kerim’in ve teşrik tekbirlerinin kıraatinin Türkçe yapılması, toplumsal hafızalarda kötü anıları canlandırdığını belirten Başkan Okka, “Besmele çekmeyi, Allahu ekber demeyi, Lâ ilâhe illâllah zikrini dillerine almaktan imtina edenler, toplumun değerlerine saldırmaktan vazgeçmelidirler. Bu yapılar, geçmişte denemişler ve sebep oldukları nefretin izleri 70 küsur yıldır silinmemişken, bugün Hazreti Mevlana’yı da alet ederek böyle bir işe kalkışmaları oldukça manidardır. Ülkemiz, eski Türkiye zihniyetinin hayal ettiği o karanlık günlere asla dönmeyecektir” dedi.

Hazreti Mevlana’nın yolunun, insana İslam ile ayna tutmak olduğunu söyleyen Başkan Okka, “Mevlana’nın vuslatı da hayatı gibi dersler içermektedir. Mevlana, ayrı gayrı olmaksızın, fark gözetmeksizin, ‘Biz bu dünyada güneş gibiyiz. Herkese can vermeye, tüm insanlık âlemine yararlı, faydalı olmaya gelmişiz’ diyerek, dünyanın dört bir yanından, dini, dili, ırkı fark etmeksizin milyonların gönlüne girmiştir. İnsanlar hâlâ akın akın Mevlana’nın çağrısına koşmaktadır. Mevlevilikte Sema, sembolik olarak, kâinatın oluşumunu, insanın âlemde dirilişini, Yüce Allah’a olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip ‘İnsan- ı Kâmil’e doğru yönelişini ifade etmektedir. ‘Ölüm günüm, düğün günümdür’ diyen büyük mutasavvıf, mütefekkir ve İslam âlimi Mevlana Celaleddin Rumi’yi, onun vefat yıldönümünde kadın-erkek sema gösterisi ve Kur’an-ı Kerim’in Türkçe okutulmasıyla anmaya çalışmak, bunu yapanların İslam’ı anlamadıkları gibi, Mevlana’yı ve Mevleviliği de anlamadıklarını göstermektedir” diye konuştu.

