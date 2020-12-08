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Başkan Oktay, Ayaz bebek için destek istedi

MUĞLA HABERLERİ  | 08.12.2020 09:55 | Son Güncelleme

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris’te yaşayan SMA Tip 2 hastası Ayaz ve ailesini ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris’te yaşayan SMA Tip 2 hastası Ayaz ve ailesini ziyaret etti. Oktay, Ayaz’ın yurtdışında uygulanan Zolgensma gen tedavisini olabilmesi için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.
Marmaris’te yaşayan Ünen ailesi, 17 aylık ‘SMA Tip 2’ hastası bebekleri Ayaz’ın, yurtdışında uygulanan ve bedeli 2 milyon 400 bin dolar olan dünyanın en pahalı tedavisine ulaşıp, sağlığına kavuşabilmesi için bağış kampanyası başlattı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP PM üyesi Gizem Sayar Özcan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, bir süredir sosyal medyada da sık sık paylaşılan Ayaz Bebek ve ailesini yaşadıkları yerde ziyaret etti.
Ayaz’ın durumunu annesi Mehtap Ünen’den dinleyen Oktay, yerel yönetim olarak Ünen ailesinin yanında olduklarını ifade etti. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de önümüzdeki hafta yapılacak Meclis genel kurulunda da SMA ile mücadele eden bebeklerin ve ailelerin durumlarını bir kez daha dile getireceklerini söyledi.
Anne Mehtap Ünen, 17 aylık Ayaz’ın sağlığına kavuşması için başlattıkları kampanyaya destek olunması çağrısında bulundu. Ünen “7 aydır bu ilaca ulaşmak için mücadele veriyoruz. Devletimizin bu ilacı sağlamasını istiyoruz. 2 yaşından önce Ayaz’ın bu tedaviyi görmesi gerekiyor. Lütfen sesimizi duyun” şeklinde konuştu.

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