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Başkan Oktay: “Emeğin öznesi kadınlardır”

MUĞLA HABERLERİ  | 06.03.2020 17:05 | Son Güncelleme

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele ve çeşitli işlemler yaptırmak üzere belediyeye gelen kadınlara çiçek dağıttı.Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediyenin kadın personelinin 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Başkan Oktay: “Emeğin öznesi kadınlardır”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele ve çeşitli işlemler yaptırmak üzere belediyeye gelen kadınlara çiçek dağıttı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediyenin kadın personelinin 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Belediyenin ana binasındaki ve İçmeler ek binadaki birimlerini gezerek kadın personelin gününü kutlayan Oktay, “Belediyemizin tüm emekçi kadınlarının iş ve yaşam şartlarının kolaylaşması dileğiyle bu özel günlerini kutluyorum” dedi. Belediyenin sayıları 100’ün üstünde bulunan kadın çalışanını teker teker ziyaret eden Başkan Oktay, günün anısına personele çiçek hediye etti. Oktay o sırada belediyeye gelen kadınlara da çiçek vermeyi ihmal etmedi.

Öte yandan Başkan Mehmet Oktay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Oktay’ın “Emeğin öznesi kadınlardır” ifadelerini kullandığı mesajında, “8 Mart 1857 tarihinin altında yatan hazin bir yaşanmışlıktan yola çıkılarak, daha sonra emeğe ve emeğin mimarları kadınlara atfedilmiş bugünü sizlerle birlikte onurlandırmaktayız. Dünya üzerinde; içinde hayat barındıran en küçük şey dahi “emek” ile var olmuştur. Ve yine dünya üzerinde emeğin var olduğu yerde de her zaman verilen emeğin öznesi kadınlar vardır. Bereketli her toprağın üzerinde, bağımsız her milletin mücadelesinde, medeniyeti benimsemiş her toplumun nezaketinde, yeniliğe ve gelişime açılan her kapının ardında kadınlar vardır” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada hiçbir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim’ diyemez” sözünü hatırlatan Oktay, “Başta Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan kadınların, daha sonra tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarım” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Oktay: “Emeğin öznesi kadınlardır”

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