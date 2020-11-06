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Başkan Oktay, İzmirli depremzedeleri ziyaret etti

MUĞLA HABERLERİ  | 06.11.2020 15:44 | Son Güncelleme

İzmir’deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan eşyaları İzmir’e götüren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İzmirli vatandaşlara Marmaris halkının geçmiş olsun dileklerini iletti.Marmaris Belediyesi tarafından İzmir depreminde etkilenen vatandaşlar için düzenlenen yardım kampanyası sona erdi.

İzmir’deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan eşyaları İzmir’e götüren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İzmirli vatandaşlara Marmaris halkının geçmiş olsun dileklerini iletti.
Marmaris Belediyesi tarafından İzmir depreminde etkilenen vatandaşlar için düzenlenen yardım kampanyası sona erdi. İzmir’e giderek toplanan yardım malzemelerini yetkililere teslim eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, burada depremzedeleri de ziyaret etti.
Marmaris Belediyesi’nin organizasyonuyla başlatılan yardım kampanyasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ile yapılan görüşmeler üzerine battaniye, gıda kolisi, soba, uyku tulumu, giyecek gibi eşyalar toplandı. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi’nde toplanan 1 TIR dolusu eşya cuma günü yola çıktı. Belediye depremden etkilenen sokak hayvanları ve sahipli hayvanları da unutmadı. Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi de kedi ve köpek maması ile kampanyaya destek oldu.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da İzmir’e giderek toplanan yardım malzemelerini yetkililere teslim etti. Burada İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD yetkilileri ile görüşen Oktay, her zaman yardıma hazır olduklarını söyledi.
Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve beraberindekiler daha sonra çadırlarda ikamet eden vatandaşları da ziyaret ederek Marmaris halkının geçmiş olsun dileklerini iletti. Oktay, “İzmir’de yaşanan depremi biz de Marmaris’te hissettik. Sizlerin neler hissettiğini tahmin edebiliyoruz. Yüreğimiz, aklımız hep sizde. Elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.

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