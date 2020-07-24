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Başkan Oktay, “Pandemi olmasa Marmaris altın çağını yaşayacaktı”

MUĞLA HABERLERİ  | 24.07.2020 16:09 | Son Güncelleme

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla gazetecileri ağırlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, pandemi dönemini ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla gazetecileri ağırlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, pandemi dönemini ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Başkan Oktay, “Eğer pandemi olmasa Marmaris 2020 sezonunda, tüm geçmiş yılları geride bırakarak turizmde altın yılını yaşayacaktı” dedi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, basında sansürün kaldırılışının kutlandığı 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nda gazetecilerle bir araya geldi. Medya emekçilerinin bayramını kutlayan Başkan Oktay, pandemi sürecini ve yapılan çalışmaları da anlattı.
“Marmaris altın yılını yaşayacaktı”
Korona virüs çıkmadan önce yurt dışında yaptıkları görüşmelerle 2020 sezonuna yoğun bir biçimde hazırlandıklarını söyleyen Belediye Başkanı Oktay, “Yurt dışında katıldığımız fuarlar, sektörün önemli temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler, devlet kademesinde yaptığımız girişimlerin neticesini çok iyi bir biçimde alacaktık. Bunun verilerini de Şubat ayından beri görüyorduk. Nisan - Mayıs aylarında bile rezervasyonlar oluyor, özellikle Temmuz - Ağustos aylarında ise otellerin doluluk oranı yüzde 90’ları buluyordu. Ta ki pandemiye kadar. Virüs tüm dengeleri bozdu. Eğer pandemi olmasa Marmaris 2020 sezonunda, tüm geçmiş yılları geride bırakarak turizmde altın yılını yaşayacaktı” dedi.
“Tedbirlerden vazgeçmek yok"
Salgının Türkiye’de görülmesiyle birlikte tedbirler aldıklarını ve bunları uygulamaya devam ettiklerini ifade eden Oktay, “Plajlar, pazar yerlerinin giriş çıkışları belirlendi ve aralardan giriş olmaması için sürekli kontrol altında tutuluyor. Ateş ölçümü yapılıyor. Halk plajlarındaki şemsiyeleri seyrelttik, 5’er metre aralık koyduk. Zabıta arkadaşlarımız sürekli gezerek kontrollerini sürdürüyor. Şu ana kadar ilçemizde vaka sayısı çok yüksek rakama ulaşmadı ve ölüm olmadı. Bu sevindirici bir durum. Ama tedbirleri devam ettirmek zorundayız. Önce biz kendimizi kontrol edelim ki başkaları bize uysun. Maske, sosyal mesafe ve hiyjen kuralını ısrarla her gittiğim yerde söylüyorum. Çünkü hepimizin sağlığı böyle küçük tedbirlere bağlı” şeklinde konuştu.
“Kapılar açılmalı”
Turizm sezonuyla ilgili de açıklama yapan Oktay, “Temmuz ayı verilerine göre henüz yabancı turistte büyük bir hareketlilik yok. Ukrayna’dan uçak geldi. 15 Temmuz’da ilk Rus kafilesi indi. İngiltere ve Almanya’yı bekliyoruz. 1 Ağustos’ta başka bir dünya devi turizm şirketi ilk uçuşunu Dalaman’a gerçekleştirecek. Şu anda sadece yerli turistimiz ile bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğer yeni bir virüs dalgası, savaş ya da başka bir olay çıkmaz, İngiltere ve Almanya’da kapılarını bize açarsa turizmcilerimiz nefes alır” diye konuştu.

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Akşam
20:28
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Merkez
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