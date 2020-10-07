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Başkan Oktay, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmalarını inceledi

MUĞLA HABERLERİ  | 07.10.2020 17:10 | Son Güncelleme

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bugünkü mesaisine Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yürüttüğü park çalışmalarını yerinde inceleyerek başladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bugünkü mesaisine Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yürüttüğü park çalışmalarını yerinde inceleyerek başladı. İlk olarak Armutalan Mahallesi, 415. sokaktaki yeni yapılan parka giden Başkan Mehmet Oktay, yetkililerden çalışmaları yeni sonlandırılan parkla ilgili bilgi aldı.
Ardından Beldibi Mahallesi’nde yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü Zübeyde Hanım parkına giden Başkan Oktay, burada da denetimlerde bulundu. Parkın projesini inceleyen Oktay, burada vatandaşlarla da sohbet etti. Mahalle sakinlerinin parkla ilgili taleplerini de dinleyen Başkan Oktay, çalışmalar sırasında bu taleplerin de göz önünde bulundurulması yönünde talimat verdi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Armutalan Mahallesi sınırlarında yer alan 415. Sokağa modern bir oyun alanı kazandırdı. Daha önce boş şekilde duran alanda oyun alanı ve yürüyüş yolu oluşturuldu. Ardından sulama sistemi ve bitkilendirme çalışması yapıldı. Çocukların güvenle oyun oynamaları için parkın zemini kauçukla kaplandı. Son olarak oturma grupları da monte edilen deniz manzaralı park hizmete açıldı.

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