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Başkan Oktay personeliyle bayramlaştı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.05.2020 16:31 | Son Güncelleme

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, personelinin bayramını çikolata ikram ederek kutladı.Marmaris Belediyesi’nde koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında bu yıl farklı bir bayramlaşma yaşandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, personelinin bayramını çikolata ikram ederek kutladı.
Marmaris Belediyesi’nde koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında bu yıl farklı bir bayramlaşma yaşandı. Daha önceki yıllarda başkanlık makamında yapılan bayramlaşma töreninde tüm personel belediye başkanı ve diğer yöneticilerle bayramlaşırdı.
Bu yıl ise Belediye Başkanı Mehmet Oktay, birimleri tek tek dolaşarak kendisi personelle bayramlaştı.
Personele kendi eliyle çikolata ikram eden Oktay, “Bu sene salgından ötürü bu şekilde bayramlaşmak zorunda kaldık. Her şeyin başı sağlık. Eminim yan yana kutlayacağımız güzel günler geri gelecek. Yeter ki sağlıklı, mutlu olalım” diye konuştu.
Merkez bina, İçmeler Ek Binası, araç parkı ve kültür merkezlerinde görevli personelle bayramlaşan Oktay, sahada çalışan işçileri de ziyaret etti. Oktay, “Kardeşliğin, barışın ve huzurun hakim olduğu bir dünya dileğiyle tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutlarım” dedi.

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