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Başkan Oktay “Son açıklamalar ile umutlarımız arttı”

18.02.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kısıtlamaların il bazında kaldırılacak olmasının sezona dair umutları arttırdığını söyledi.Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçeyi ziyaret eden CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve meclis üyeleri ile birlikte esnafı dolaştı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kısıtlamaların il bazında kaldırılacak olmasının sezona dair umutları arttırdığını söyledi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçeyi ziyaret eden CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve meclis üyeleri ile birlikte esnafı dolaştı. Armutalan bölgesindeki esnafları ziyaret eden Mehmet Oktay ve beraberindekiler sorunları dinledi.
Pandemi döneminde kapalı olan veya açık olsa dahi yeterli girdi sağlayamayan esnafın zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın büyük özverisiyle Marmaris’te çok şükür ciddi bir gerileme yaşandı. Ancak esnafımızın ekonomik kaybı çok büyük. Biz elimizden geldiğince ve yetkimiz dahilinde esnafımıza destek olmak için büyük çaba gösterdik. Restoranların HES kodu ve güvenli işletme sertifikasıyla açılabileceğini söyledik. Şimdi hükümetten il bazında kısıtlamaların kaldırılacağına dair açıklama geldi. Bu açıklama umutlarımızı arttırdı” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya turizm bölgelerinin de aşılamada öncelik sıralamasına alınması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Oktay, “Daha sonra diğer turizm merkezlerinin başkanlarından da bu yönde açıklamalar yapıldı. Eğer bu çağrımıza olumlu yanıt gelirse daha rahat bir sezon geçiririz” ifadesini de kullandı. Milletvekili Burak Erbay da hükümetin esnafa destek noktasında daha önemli adımlar atması gerektiğini söyledi.

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