YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Başkan Oktay, “Turistlerde kurallara uymalı”

Başkan Oktay, “Turistlerde kurallara uymalı”

MUĞLA HABERLERİ  | 25.09.2020 17:46 | Son Güncelleme

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris’e gelen Ukraynalı gazetecileri ağırladı.

Başkan Oktay, “Turistlerde kurallara uymalı”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris’e gelen Ukraynalı gazetecileri ağırladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay, “Tatile gelen misafirlerimizin de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor” dedi.
Bir tur operatörünün davetiyle Marmaris’e gelen Ukraynalı gazeteciler, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı da ziyaret etti. Belediye Başkanı Oktay, özellikle pandemi öncesi ve sonrası yapılan çalışmaları anlattı.
Marmaris’in İngiltere’den sonra en çok Ukraynalı turisti ağırladığını söyleyen Oktay, “Her sene yüz binlerce Ukraynalı misafiri ağırlıyoruz. Ama bu sene şartlar çok farklı. Pandemi tüm dünya için büyük tehlike. Bu tehlikeyi yok etmek bizlerin elinde. Dolayısıyla ilçemize tatile gelen misafirlerimize büyük görev düşüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına onların da tavizsiz uyması gerekiyor. Biz bu konuyla ilgili Türkçe, İngilizce ve Rusça afişler astık. Ekiplerimiz sürekli olarak uyarılarda bulunuyor. Ancak kişilerin bu sorumluluğun bilincinde olması gerek. Hepimizin sağlığı ve hayatı için maske takmak şart” dedi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vaka sayısının arttığını ifade eden Oktay, “Eğer bu güzellikleri yaşamak istiyorsak kurallara uyacağız. Yoksa vakalar artar ve hayat hepimiz için durur” diye konuştu.

Başkan Oktay, “Turistlerde kurallara uymalı”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Palamut ucuzladı
Palamut ucuzladı
Mali müşavir evinde ölü bulundu
Mali müşavir evinde ölü bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
150 bin TL’sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar
150 bin TL’sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar
Başkan Büyükkılıç telefonda şebeke sorununu çözdü
Başkan Büyükkılıç telefonda şebeke sorununu çözdü

Muğla Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:30
Sabah
06:50
Öğle
13:03
İkindi
16:27
Akşam
19:07
Yatsı
20:21

Muğla Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Meltem Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İsviçre’nin Modern Seyyahı Muğla’da
İsviçre’nin Modern Seyyahı Muğla’da
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Fransız kaptana travesti dayağı
Fransız kaptana travesti dayağı
Can simidinden düşen turist öldü
Can simidinden düşen turist öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.