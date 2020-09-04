YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Başkan Oktay, turistlere maske dağıttı

Başkan Oktay, turistlere maske dağıttı

MUĞLA HABERLERİ  | 04.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Uzunyalı sahilinde denetim yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Uzunyalı sahilinde denetim yaptı. Oktay, maskesi olmayan turistlere uyarılarda bulundu ve maske dağıttı.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Uzunyalı sahilinde denetimde bulundu. Başkan yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş, meclis üyeleri Selçuk Evci, Aylin Yüksel’in de katıldığı denetimde işletmelerin pandemi kurallarına uygunluğu kontrol edildi. Vatandaşlara da korona virüs salgınına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Salgının tüm Türkiye’de yeniden artışa geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Oktay, “Sadece İçişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda değil sürekli olarak denetimlerde bulunuyoruz. Gittiğimiz her yerde maske, mesafe ve temizlik kurallarının önemini anlatıyoruz. Unutmayalım ki bireysel tedbirlerimizi üst seviyede tutarak bu salgınla başa çıkabiliriz. Eğer maske takmazsak, mesafeye dikkat etmezsek ve temizliğe önem göstermezsek hem kendimiz hem de çevremiz için virüse davetiye çıkartıyoruz demektir. Bunun önemini kavramamız gerek” ifadesini kullandı. İşletme sahiplerini de uyaran Oktay, müşterilere sosyal mesafe ve maske konusunda taviz verilmemesini; çalışanların mutlaka maske takmasını istedi.
Denetimde ayrıca şezlong araları, plaj kurallarının uygulanması, ses düzeni gibi kontroller de yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERReymen sürpriz bir aşka yelken açtıReymen sürpriz bir aşka yelken açtı
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor golcü transfer edecek
Kayserispor golcü transfer edecek
Büyükşehir’den KPSS için ek seferler
Büyükşehir’den KPSS için ek seferler
Körfez’de küçük dokunuşlarla eksiklikler gideriliyor
Körfez’de küçük dokunuşlarla eksiklikler gideriliyor
Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları
Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları
Lapseki’de KAYES çalışmaları başladı
Lapseki’de KAYES çalışmaları başladı
Kayserispor Situm’u gözden çıkardı
Kayserispor Situm’u gözden çıkardı

Muğla Namaz Vakitleri 4 Eylül Cuma

İmsak
05:10
Sabah
06:33
Öğle
13:11
İkindi
16:47
Akşam
19:39
Yatsı
20:56

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cuma

Muğla Eczanesi
Merkez
Sayın Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Milas’ta vatandaşların tapu sevinci
Milas’ta vatandaşların tapu sevinci
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.