Başkan Oktay, turistlere maske dağıttı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Uzunyalı sahilinde denetim yaptı. Oktay, maskesi olmayan turistlere uyarılarda bulundu ve maske dağıttı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Uzunyalı sahilinde denetimde bulundu. Başkan yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş, meclis üyeleri Selçuk Evci, Aylin Yüksel’in de katıldığı denetimde işletmelerin pandemi kurallarına uygunluğu kontrol edildi. Vatandaşlara da korona virüs salgınına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Salgının tüm Türkiye’de yeniden artışa geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Oktay, “Sadece İçişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda değil sürekli olarak denetimlerde bulunuyoruz. Gittiğimiz her yerde maske, mesafe ve temizlik kurallarının önemini anlatıyoruz. Unutmayalım ki bireysel tedbirlerimizi üst seviyede tutarak bu salgınla başa çıkabiliriz. Eğer maske takmazsak, mesafeye dikkat etmezsek ve temizliğe önem göstermezsek hem kendimiz hem de çevremiz için virüse davetiye çıkartıyoruz demektir. Bunun önemini kavramamız gerek” ifadesini kullandı. İşletme sahiplerini de uyaran Oktay, müşterilere sosyal mesafe ve maske konusunda taviz verilmemesini; çalışanların mutlaka maske takmasını istedi.

Denetimde ayrıca şezlong araları, plaj kurallarının uygulanması, ses düzeni gibi kontroller de yapıldı.



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