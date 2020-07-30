Başkan Oktay’dan bayram öncesi personel ve esnaf ziyareti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Arife Günü’nü personel ve esnaf ziyaretlerine ayırdı.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay yarın başlayacak Kurban Bayramı öncesinde sabah saatlerinde Belediye personelleriyle bayramlaştı. Tek tek odaları gezen Başkan Oktay, personelle hem sohbet etti, hem de Kurban Bayramlarını kutladı. Ardından esnaf ziyaretine çıkan Marmaris Belediye Başkanı Oktay ziyaretlerine Sevgi Yolu’ndan başladı. Çarşı esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Oktay, vatandaşlarla da sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Esnafları tek tek gezen Başkan Oktay yaptığı açıklamada “Kurban Bayramı öncesinde esnafımızı işyerlerinde ziyaret ederek hem hayırlı işler diledik hem de pandemi süreci ile ilgili tedbirleri elden bırakmamalarını rica ettik. Korona virüs sürecinde çok büyük zorluklar çeken esnafımızın yüzünün gülmesi hepimizin ortak dileği. Umut ediyoruz ki güzel günler yakındır, tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

