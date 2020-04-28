YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Başkan oktay’dan gönüllü terzilere teşekkür

Başkan oktay’dan gönüllü terzilere teşekkür

MUĞLA HABERLERİ  | 28.04.2020 16:14 | Son Güncelleme

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, evlerinde maske üreten gönüllüleri ziyaret ederek teşekkür etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, evlerinde maske üreten gönüllüleri ziyaret ederek teşekkür etti. Oktay, “Siz gönlü güzel dostlarımızın da desteğiyle sağlıklı, huzurlu, mutlu günlere en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Hepinizin emeğine sağlık” ifadesini kullandı.

Koronavirüs pandemisi üzerine yaşanan maske sıkıntısını aşabilmek için Marmaris Belediyesi de maske üretimine başladı. Günde yaklaşık 2000 adet maske üretimi gerçekleştiren belediyenin bu çalışmasına en büyük desteği ise gönüllü terziler verdi. Gönüllü terzilerin evlerinde diktiği ve daha sonra hastane koşullarında sterilize edilip paketlenen maskeler, ilk etapta semt pazarlarında maskesi olmayan vatandaşlara verildi. Belediye personelinin de kullanımına sunulan maskeler ayrıca halka ulaştırılması için eczaneler ve muhtarlıklara verildi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da belediye personelinin de kullandığı maskeleri evlerinde diken gönüllü terzileri unutmadı. Sosyal mesafe kurallarına uyarak gönüllülerin evlerine giden Başkan Oktay, bu zorlu süreçte gösterdikleri dayanışma ve özverili çalışma için gönüllü vatandaşlara teşekkür etti. Oktay terzilere birer çiçek hediye etti.
“Dünyanın ve ülkemizin geçirdiği bu zorlu süreçte göstermiş olduğunuz bu erdemli davranıştan dolayı sizi tebrik ediyorum” diyen Oktay, “Bu zor günlerden başarılı bir şekilde çıkacağız. Yeter ki bir ve bareber olalım. Siz gönlü güzel dostlarımızın da desteğiyle sağlıklı, huzurlu, mutlu günlere en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Hepinizin emeğine sağlık” ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Protein deposu ’atom’

Protein deposu ’atom’

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Muğla Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:08
Öğle
13:09
İkindi
16:54
Akşam
20:00
Yatsı
21:23

Muğla Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Kafadar Eczanesi
Merkez
Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.