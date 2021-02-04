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Başkan Oktay’dan ikamet çağrısı

04.02.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Başkan Oktay’dan ikamet çağrısı

TÜİK’İN son verilerine göre Marmaris’in nüfusu 95 bin 851 kişi oldu.

TÜİK’İN son verilerine göre Marmaris’in nüfusu 95 bin 851 kişi oldu. Nüfusa göre ödenek alındığını hatırlatan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 6 aydan fazla kalanların ikametini Marmaris’e aldırması çağrısını yineledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2020 sonuçlarını açıkladı. Marmaris’in nüfusu yüzde 11.6 arttı. Marmaris’in 94.749 olan nüfusu 2020 yılında 95 bin 851 kişiye ulaştı. Bu nüfus, 50 bin 388 erkek ve 45 bin 463 kadından oluştu. Nüfusun yüzde 52,57 erkek, yüzde 47,43’ü ise kadın olarak belirlendi. Marmaris’te nüfusa bin 102 kişi eklenirken, Muğla’nın nüfusu ise yüzde 17.8 artarak 1 milyon 773 kişiye ulaştı.

Nüfusun artmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “İlçemizde yaşayan her hemşehrimizin rahatı, huzuru, güven içinde yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Öte yandan özellikle pandemi nedeniyle artan nüfusun sonuçlara yansımadığını da ifade eden Oktay, ’ikametini Marmaris’e al’ çağırısını da yineledi.
Marmaris’te turizmden ötürü her yıl dönemsel nüfus değişimleri yaşandığına dikkat çeken Oktay, ancak bu yaz tatil için gelenlerin birçoğunun pandemi nedeniyle büyük şehirlere dönüş yapmadığını vurguladı. Oktay, yerli nüfusun artmasının ödenek alımından hizmet akışına kadar birçok noktada olumlu etkilerinin olacağını belirterek, “Nüfusumuza göre aldığımız ödenekle resmi rakamlardan çok daha fazla olan hemşehrilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu da zaman zaman aksamalara neden olabiliyor. Bu nedenle çağrımızı yineliyoruz. Yaşayan nüfusumuzun eğitimi, kültür, sağlık, altyapı gibi, merkezi ve yerel hizmetlerden daha üst seviyede yararlanabilmesi için 6 aydan fazla burada yaşıyorsanız lütfen nüfus kayıtlarınızı Marmaris’e aldırın” ifadelerini kullandı.

Başkan Oktay’dan ikamet çağrısı

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