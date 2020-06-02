Başkan Oktay’dan turistik mahallelere denetim

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, normalleşme süreciyle konuklarını karşılamaya hazırlanan kırsal mahallelere ziyaretlerde bulunuyor. Selimiye ve Bozburun’daki çalışmaları denetleyen Oktay, “Pandemi kurallarına göre hareket etmek zorundayız” dedi.

Tüm Türkiye’de 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreciyle turizm bölgelerinde hareketlilik başladı. Marmaris Belediyesi ekipleri de ilçenin birçok noktasında yürüttüğü çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da hem bu çalışmaları denetlemek, hem de eksikleri tespit etmek için kırsal mahalleleri ziyaret etmeye başladı. Başkan Oktay’ın ilk ziyaret noktası ünlü tatil beldesi Selimiye oldu. Başkan Mehmet Oktay’a Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, Zabıta Müdürü Erkan Ünver ve Selimiye muhtarı Ahmet Coşkun eşlik etti.

İlk olarak plajlarda yürütülen çalışmaları inceleyen Oktay, şemsiye ve şezlong aralıklarının pandemi kurallarına göre düzenlenmesi konusunda uyarıda bulundu. Selimiye plajına yeni bir duş ve tuvalet yapılacağını söyleyen Oktay, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını da denetledi. Ardından futbol sahasında incelemelerde bulundu. Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.