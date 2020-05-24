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Başkan Öküzcüoğlu çalışanlarının bayramını kutladı

MANİSA HABERLERİ  | 24.05.2020 10:18 | Son Güncelleme

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediye çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediye başkan yardımcısı Halis Özcan ile beraber belediye çalışanlarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediye çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediye başkan yardımcısı Halis Özcan ile beraber belediye çalışanlarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, personellerinin bayramlarını kutladıktan sonra, vatandaşların da bayramını kutlamak için bir mesaj yayınladı. Başkan Öküzcüoğlu, "Salgın nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğimiz bir dönemde, mübarek Ramazan ayını geride bırakarak bayrama kavuştuk. Bayramlar; yüreklerin coşkuyla attığı, yardımlaşmanın, dayanışmanın, dostluğun ve kardeşliğin en samimi şekilde ortaya çıktığı, yaşandığı günlerdir. Bu yıl Ramazan Bayramını ne yazık ki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yakınlarımızı ziyaret edemeden kutlayacağız ancak önemli olan gönüllerin bir olması elbette. Bayramın ülkemizde ve bütün dünyada huzur içerisinde geçmesini, Ramazan ayının bizlere hatırlattığı değerlerle dolu olmasını diliyorum. Huzur, umut, mutluluk kalplerinizden hiç eksik olmasın. Hayırlı Bayramlar diliyorum." dedi.

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