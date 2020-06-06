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Başkan Öküzcüoğlu’ndan çocuklara sürpriz

MANİSA HABERLERİ  | 06.06.2020 11:59 | Son Güncelleme

Alaşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çocuklar için şişme oyun alanı kurarak, çocukların keyifli bir gün geçirmesini sağladı.Alaşehir Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çocuklar için şişme oyun alanı kuruldu.

Alaşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çocuklar için şişme oyun alanı kurarak, çocukların keyifli bir gün geçirmesini sağladı.
Alaşehir Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çocuklar için şişme oyun alanı kuruldu. Meydana kurulan oyuncaklar, çocuklar gelmeden önce dezenfekte edilirken, eğlenmek için alana gelen çocuklara ve ailelere maske dağıtıldı. Kendileri için hazırlanan sürpriz oyuncakları alarak gün boyu eğlenen çocuklar bu etkinlik için Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na teşekkür ettiler.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kurulan oyun alanına gelen çocukları kapıda karşılayarak maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarında bulundu. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Korona virüs salgını nedeniyle çocuklarımız uzun bir süredir evlerinde kalıyorlardı. Evlerinde dijital ortamda ders çalışıyorlardı. Oldukça sıkıldılar. Biz de bugün onlar için böyle bir etkinlik düzenledik. Onların hoşça vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Onların yüzündeki gülücükleri görmek, bizleri de çok mutlu ediyor. Onların gülücükleri her şeye bedel. İnşallah onlarda memnun kalmışlardır" dedi.

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