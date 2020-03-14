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Başkan Öküzcüoğlu’ndan Tıp Bayramı’nda sağlıkçılara ziyaret

MANİSA HABERLERİ  | 14.03.2020 13:09 | Son Güncelleme

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Alaşehir Devlet Hastanesi başhekimi Opr.

Başkan Öküzcüoğlu’ndan Tıp Bayramı’nda sağlıkçılara ziyaret

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Alaşehir Devlet Hastanesi başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem’i ziyaret ederek, hem sağlıkçıların bayramını kutladı hem taleplerini dinledi.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Alaşehir Devlet Hastanesi başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem’i ziyaret etti. Ziyarette hem sağlıkçıların bayramını kutlayan Öküzcüoğlu hem de sağlıkçıların taleplerini yerinde dinledi. Ziyarette konuşan Başkan Öküzcüoğlu, “Her meslek elbette kutsaldır. Ama hekimliğin ayrı bir yeri olduğuna inanıyorum. Büyük fedakarlıklarla gece - gündüz demeden mesai yapan sağlık çalışanlarıdır. En değerli varlığımız insan olduğuna ve insanı sağlıklı yapabilmek için uğraştığımıza göre, tıp mesleğinde görev yapan tüm bireylerin saygı ve sevgiyi hak ettiğini düşünüyorum. Son yıllarda sağlıkta şiddet haberlerine daha sık şahit oluyoruz ve bir hekim olarak yüreğim sızlıyor. Gelişmiş bir Avrupa ülkesindeki hastanede duvarda bir afiş var. Ne yazıyor biliyor musunuz? ‘Sağlık çalışanlarına neden el kalkmaması gerektiğini bilmemeniz durumunda, bunu düşünebilmeniz için size hapiste 15 yıl hediye ediyoruz’ yazıyor. Sağlık hizmeti aldığımız kişilere lütfen gerekli anlayış ve saygıyı gösterelim. Çünkü bunu hak ediyoruz. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirildiği, emeklerinin karşılığını aldığı bir Türkiye umudumu koruyorum” dedi.

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