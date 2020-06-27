Başkan Öndeş; “Çiftçi ve üreticilerimiz yalnız değil, biz varız”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, üreticiyi tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kurduğu GERKOOP ile ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediye Başkanı Öndeş, ilçe genelinde faaliyet gösteren tarımsal kalkına kooperatifi başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve büyükşehir belediyesi yetkilileri bir araya gelerek, bir süre önce yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Germencik İlçe Kongresine ev sahipliği yaparak görücüye çıkan Germencik Belediyesi Bardakçı Kahvesi Sosyal Tesislerinde toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen istişare toplantısında karşılıklı fikir alışverişleriyle neler yapılacağı, nasıl bir yol izleneceği, görev paylaşımları ve ulaşılmak istenilen hedefler gibi GERKOOP ile ilgili önemli konulara değinildi.

GERKOOP istişare toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ana hedeflerinin üreticinin emeğini korunmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Öndeş “Pandemi süreci müddetince vatandaşlarımızın sağlığını korumak için ağırlığımızı Korona virüs ile ilgili tedbirlere verdik ve ister istemez GERKOOP ile ilgili çalışmalarımıza ara vermek durumunda kaldık. Bugün normalleşme süreci ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyor, arayı kapatmak için daha hızlı çalışıyoruz. Bu çerçevede üreticilerimizin haklarını korumak, onların madden ve manen huzur ve refahını sağlamak için GERKOOP’u kurduk. Tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlayan, dünya incir üretiminde birinci sırada yer alan bir ilçeyiz. Zeytin yağımızın kalitesi ortada. En önemlisi de süt üretiminde 50 tonun üzerinde bir rakamla bu alandaki pazarın gözdesi durumundayız. Ancak üreticilerimizin çoğunluğu münferit hareket ettiğinden dolayısı ile yalnız kaldığından firma ve tüccarlara boyun eğmek zorunda kalıyorlar. Buna dur demek için Üreticinin haklarının korunacağı, gücüne güç katacağı bir yapı olacak olan GERKOOP’u kurduk" diye konuştu.