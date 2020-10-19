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Başkan Öndeş; "Muhtarlar en büyük yardımcımız"

AYDIN HABERLERİ  | 19.10.2020 18:23 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde ’19 Ekim Muhtarlar Günü’ dolayısıyla Germencik Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katılan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş muhtarlar gününü kutladı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde ’19 Ekim Muhtarlar Günü’ dolayısıyla Germencik Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katılan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş muhtarlar gününü kutladı. Başkan Öndeş, "Muhtarlar bizim en büyük yardımcımız" dedi.

Çelenk koyma töreninin ardından Germencik Belediyesi Şehit Komando Çavuş Serkan Özpınar Parkında muhtarlarla bir araya gelen Öndeş, talep ve önerilerini dinledi. Pandemi önlemleri altında gerçekleşen toplantıda muhtarları dinleyen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş muhtarlar günü sebebiyle tüm muhtarlara plaket vererek, görevlerinde başarı diledi. Muhtarlar Günü vesilesiyle açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Öndeş, “Muhtarlarımızın demokrasimizde yeri oldukça önemli. Millet iradesinin bir sembolü olan muhtarlarımız belediyeler açısından büyük önem arz ediyor. Halka doğrudan temas eden bir kurumun temsilcileri olarak bizler için de en büyük yardımcılar. Hep söylediğim gibi her muhtar benim için birer başkan yardımcısı gibidir. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyor, 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ediyorum" dedi.

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