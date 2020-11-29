Başkan Öndeş’ten, ilçe esnafına destek

Germencik Belediyesi, pandemi sürecinde paket servisi yapan esnaflara destek olabilmek adına anlamlı kampanya başlatarak, ilçe genelindeki esnaflara seslenerek, “Eğer listede işletmenizin ismi yoksa bizlere ulaşabilirsiniz” çağrısında bulundu.

Pandemi sürecinde zor günler geçiren esnaflara destek olan Germencik Belediyesi, sokağa çıkma yasağı süreci ile ilgili başlattığı kampanya ile ilçe genelindeki esnaflara çağrıda bulundu. Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in talimatıyla başlatılan kampanyada ilçe genelinde paket servisi yapan esnafların listesi hazırlanarak sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Germencik Belediyesi tarafından kampanya ile ilgili hazırlanan listede yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek adına yapılan açıklamada “Paket servis hizmeti veren yeme-içme işletmelerimize destek olmak için hazırladığımız duyuru kampanyamız sürüyor. Eğer listede işletmenizin ismi yoksa bizlere ulaşabilirsiniz. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için ifade etmek isteriz ki listeleri biz belirlemiyoruz, bizlere ulaşan esnafımızın yönlendirmesiyle duyuru listemizi oluşturuyoruz. Tüm halkımıza önemle duyur, sağlıklı günler dileriz” ifadelerine yer verildi.

“Her zaman destek olmaya devam edeceğiz”

Germencik Belediyesi olarak pandemi sürecinde de esnafların yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise “İlçemiz genelinde paket servis hizmet veren yeme içme işletmelerimizin bizlere ilettiği iletişim bilgilerini sizler için hazırladık. Pandemi tedbirleri gereği paket servis olarak hizmet veren işletmelermize destek olarak bilgilerini paylaşıyoruz. Halkımızın ve esnafımızın her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.



