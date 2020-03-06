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Başkan Öndeş’ten Mursallılı kadın kooperatifçilere tam destek

AYDIN HABERLERİ  | 06.03.2020 09:40 | Son Güncelleme

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Mursallı’da bir grup kadın girişimci tarafından kurulan Mursallı Kadınları (MUKA) adlı kadın kooperatifinin davetlisi olarak eğitim programının kapanış kokteyline katıldı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Mursallı’da bir grup kadın girişimci tarafından kurulan Mursallı Kadınları (MUKA) adlı kadın kooperatifinin davetlisi olarak eğitim programının kapanış kokteyline katıldı. MUKA’nın yapacağı faaliyetler ve gerçekleştireceği projelere ilişkin bilgi alan Belediye Başkanı Öndeş, kooperatifçiliğe ilişkin yapılan bu çalışmadan dolayı kadın kooperatifçilere teşekkür etti. Öndeş, kadın girişimciliğinin önemine değinerek yapılacak olan her türlü proje ve çalışmanın destekçisi olduğunu, Germencik Belediyesi olarak gereken katkının sağlanacağını söyledi.
Mursallı Kadınları MUKA’nın eğitim programına katılan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş “Kadın kooperatifi başta olmak üzere üretime yönelik her türlü girişimin yanındayız" ifadesiyle destek mesajı verdi. Öndeş “İlçemizin huzur ve refahının sağlanması, halkımızın mutluluğu için gerçekleştirdiğimiz proje ve çalışmalarımız hepinizin malumudur. Kadın kooperatifi projemize destek veren ve bu girişime iştirak eden kıymetli Mursallılı kadınlarımızı tebrik ederim. Germencik Belediyesi olarak Mursallı Kadınları (MUKA) kadın kooperatifimizin yanındayız ve en büyük destekçisiyiz. İNYA markamızla üretecekleri incir ekşisi, pekmez gibi ürünlerin satışını gerçekleştirerek emeklerinin karşılığını almalarını sağlayacağız. İlçemize yönelik fark yaratacak, ilçemize bahşedilen bolluk ve bereketi tam anlamıyla değerlendirecek böylesi girişimlere katkı ve destek vermeye devam edeceğiz. Tüm kadın kooperatifçilerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

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