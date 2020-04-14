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Başkan Oprukçu: “Ağaç dikmek bizim işimiz”

KONYA HABERLERİ  | 14.04.2020 18:20 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi bir yandan korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ederken, bir yandan da baharın gelişiyle birlikte peyzaj çalışmaları yürütüyor.Bu kapsamda Akhüyük Termal Tesisleri çevresinde ağaçlandırma çalışmaları yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, peyzaj çalışmaları ile şehrin geleceği olarak nitelendirilen tesisin çevresini güzelleştiriyor.

Başkan Oprukçu: “Ağaç dikmek bizim işimiz”

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi bir yandan korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ederken, bir yandan da baharın gelişiyle birlikte peyzaj çalışmaları yürütüyor.
Bu kapsamda Akhüyük Termal Tesisleri çevresinde ağaçlandırma çalışmaları yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, peyzaj çalışmaları ile şehrin geleceği olarak nitelendirilen tesisin çevresini güzelleştiriyor. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu çalışmaları yerinde inceleyerek ağaç sökme ve dikme makinesine bindi, ağaç dikti. Başkan Oprukçu, “Akhüyük Termal Tesisleri Ereğli’mizin gelecek yüzyıllarına umutla bakabilmemiz açısından kıymeti harbiyesi olan bir hizmettir. Daha önceki belediye başkanlığı sürecimizde başlattığımız, tamamlamanın yine şahsıma nasip olduğu bu önemli hizmetin Ereğli’mizin gelişimine bir ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum. Akhüyük Termal Tesisleri tarihi önemi, sıcak ve şifalı suyu ile termal turizm ve termal seracılık anlamında bize önemli kazanımlar vaat ediyor. Bu bölgemizde yürüttüğümüz peyzaj çalışmalarımızla da hemşerilerimizin hem şifa hem de huzur bulacağı bir alanı oluşturmaya gayret ediyoruz. Yeşil Ereğli kimliğini son yıllarda kaybeden ilçemizi yeniden o eski yeşil günlerine döndürmeye de kararlıyız. Ağaç dikmek bizim işimiz. Allah’ın izni ile ülkemizi ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan virüsün son bulmasının ardından Ereğli’mize kazandırdığımız bu tesis hemşehrilerimizin nefes aldığı, kucaklaştığı ve huzur bulduğu bir alan olacak. Hep birlikte bu virüsü yenerek huzurlu bir Ereğli’yi inşa edeceğimize olan inancımız tamdır” dedi.

Başkan Oprukçu: “Ağaç dikmek bizim işimiz”

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