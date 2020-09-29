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Başkan Oprukçu asfalt çalışmalarını inceledi

KONYA HABERLERİ  | 29.09.2020 18:17 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ekipleri asfalt çalışmalarına devam ediyor.Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını inceledi.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ekipleri asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını inceledi. Asfalt noktasında önemli hizmetler yaptıklarına vurgu yapan Başkan Oprukçu, “Ereğli’mizde birçok cadde ve sokakta asfalt çalışmaları gerçekleştirdik. Gerek ekiplerimizin tespit ettiği gerekse hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yol medeniyettir, bu bilinçle daha önce belirttiğim gibi şehrimizde bozuk yol bırakmamak adına büyük bir özveri gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de imkanlarımız ölçüsünde asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda bize inanan, güvenen ve her zaman desteğini hissettiğimiz hemşehrilerimizin verdiği güçle çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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