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Başkan Oprukçu: "Demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenip zenginlik kazanır"

09.01.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Başkan Oprukçu: "Demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenip zenginlik kazanır"

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, demokrasinin haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenip zenginlik kazandığını söyledi.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, gazeteciliğin mesai kavramı gözetmeden, ağır şartlara rağmen halkın sesi olma sorumluluğu taşınması gereken, fedakarlık isteyen mesleklerin başında geldiğini hatırlattı.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, demokrasinin haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenip zenginlik kazandığını söyledi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, gazeteciliğin mesai kavramı gözetmeden, ağır şartlara rağmen halkın sesi olma sorumluluğu taşınması gereken, fedakarlık isteyen mesleklerin başında geldiğini hatırlattı. Halkın çıkarlarını savunan, önemli konularda kamuoyu oluşturan, meslek ilkeleri ışığında görevini sürdüren basın mensuplarının demokrasi için de hayati bir öneme sahip olduğunu kaydeden Başkan Oprukçu, "Şüphesiz demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenip zenginlik kazanır. Hemşerilerimizin sorunlarını yalansız ve riyadan uzak bir şekilde dile getiren, onlara tercüman olan ve bizlere aktaran gazetecilerimiz, bizlere de ışık tutmaktadırlar. Bu noktada basın mensuplarımızın mutlak başarıya ulaşmalarında etik, doğru, ilkeli ve objektif bir anlayışla görevlerini ifa etmeleri büyük önem arz etmektedir. Şahsıma ve belediyemize yönelik basın mensuplarımızın her türlü yapıcı eleştirileri ve önerilerini değerlendirerek çözüm üretme gayreti içerisindeyiz. Ancak bunun haricinde mesnetsiz ve yalan haberlere karşı duruşumuz da nettir, asla taviz vermeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ’Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır’. Samimiyet ve doğruluğun olduğu her yerde biz de oluruz. Bin bir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları da takdir edilmesi gereken bir durumdur. Bu noktada çabalarını takdir ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Sabah
07:59
Öğle
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İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:16

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Larende Eczanesi
Karatay
Şehir Eczanesi
Karatay
Birlik Eczanesi
Selcuklu
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