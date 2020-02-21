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Başkan Oprukçu resmi MHP üyelik formunu imzaladı

KONYA HABERLERİ  | 21.02.2020 16:43 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret etti ve partisine dönüşünü üyelik formu imzalayarak resmiyete kavuşturdu.Milliyet Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından parti rozeti takılan Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP’ye geri döndü.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret etti ve partisine dönüşünü üyelik formu imzalayarak resmiyete kavuşturdu.
Milliyet Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından parti rozeti takılan Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP’ye geri döndü. MHP Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Oprukçu, parti üyelik formunu imzalamasının ardından resmi olarak MHP’ye katılmış oldu.
MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz, “Kötü şeyleri unutacağız, geleceğe umutla bakacağız. Sizlerden ricam, unutalım, önümüze bakalım. Ereğli’nin sorunlarına çözüm üreten belediye başkanımızın yanında olacağız” diyerek birlik beraberlik mesajı verdi.

“13 aylık aradan sonra yuvamızdayız”
Başkan Hüseyin Oprukçu ise, 13 aylık bir aradan sonra yuvaya dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, bağımsız belediye başkan adaylığının Cumhurbaşkanına ve MHP Liderine başkaldırı olmadığını defalarca ifade ettiğini hatırlattı. Başkan Oprukçu, “Sağlığımızda birbirimizin elinden tutalım diye çırpınıyorum, öldükten sonra anlamı olmaz. Hak Teala lütfettikten sonra halkın teveccühü nasip oluyor. Partimizin ve inancımızın yüz akı olacak şekilde yürüyeceğiz. Varlığımızda Cumhur İttifakı güç kazanacak, varlığımızda Ereğli güç kazanacak” diye konuştu.

“Cumhur İttifakı’nın paydaşı AK Parti’ye el uzatıyorum”
Ereğli Belediye Başkanı olarak Milliyetçi Hareket Partisi’nin geçmişte kamburu olmadığı gibi bugün de olmayacağını aktaran Başkan Oprukçu, Cumhur İttifakı’nın diğer paydaşı olan AK Parti ilçe yönetimine de el uzatarak, “Kavgam yok, küskünlüğüm yok, AK Partili ve MHP’li meclis üyelerinin desteklerini Konya’da ve Ankara’da da sürmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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