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Başkan Oprukçu, ziyaretlerini sürdürüyor

KONYA HABERLERİ  | 11.03.2020 11:47 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) geçişinin ardından gerçekleştirdiği ziyaretlerine Ankara’da devam etti.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ankara ziyaretleri kapsamında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Konya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Bursa Milletvekili ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Yerel Yönetimler Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ile görüştü.“Baba ocağına dönmenin mutluluğu içerisindeyim”Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Genel Başkanımız başta olmak üzere partimizin önemli kademelerinde görevlerini başarıyla sürdüren ülküdaşlarımızı ziyaret ettik.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) geçişinin ardından gerçekleştirdiği ziyaretlerine Ankara’da devam etti.
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ankara ziyaretleri kapsamında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Konya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Bursa Milletvekili ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Yerel Yönetimler Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ile görüştü.

“Baba ocağına dönmenin mutluluğu içerisindeyim”
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Genel Başkanımız başta olmak üzere partimizin önemli kademelerinde görevlerini başarıyla sürdüren ülküdaşlarımızı ziyaret ettik. Hiçbir zaman kendimi dışarıda hissetmediğim ancak şartların tezahüründe dışarıda kalmak zorunda kaldığım baba ocağıma Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin lütfu ile tekrar dönmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bağımsız adaylığımız sürecinin en başından beri Cumhur İttifakı’na karşı olmadığımızı ve adaylığımızın gerek Cumhurbaşkanımıza gerekse Genel Başkanımıza bir başkaldırı olmadığını defalarca dile getirdim. Yaşanan bu süreçte hemşehrilerimizin yoğun ısrarlarına dayanamadım ve Ereğli bir 5 yıl daha kaybetmesin diye istemeye istemeye baba ocağımdan koptum. Ancak şimdi her şey geride kaldı, bundan sonraki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir neferi olarak, gururla ve başımız dik olarak her zaman olduğu gibi hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

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