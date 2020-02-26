Başkan Oprukçu’dan AK Parti İlçe Başkanlığına ziyaret

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Musa Yılmaz ile birlikte AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP Ereğli ilçe Başkanı Musa Yılmaz ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek Zübeyir Dursun’la bir araya geldi. AK Parti ve MHP belediye meclis üyeleri, AK Parti ilçe teşkilatı üyelerinin de yer aldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, “Geçen hafta Çarşamba günü Belediye Başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi’ne katılmışlardır. Başkanımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Ortak paydamız Ereğli bundan sonra AK Parti ve MHP olarak Ereğlimize hizmet için gece gündüz koşturacağız” şeklinde konuştu.

“Ereğli’de Cumhur İttifakı bizimle ve hizmetlerimizle daha da güç kazanacak”

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Dün dünde kaldı Hazreti Mevlana’nın da dediği gibi yeni şeyler söylemek lazım yarınlara güzel şeylerden bakmak lazım. Bu manada Ereğli’de Cumhur İttifakı’nın istikbalini geleceğini, varlığını, Türkiye’nin bekası adını memleketimiz Ereğli’nin geleceği adına tescillenmesi lazım gelir gücünün kudretinin bir fazla ortaya konması lazım geldiğine inanıyorum, iman edercesine inanıyorum. Bu manada da varlığımızın öteden beri var olduğumuz yerde ve şekli ile mütalaa edilmesinin çok büyük öneme haiz olduğunu değerlendiriyorum. Yani hatırlarsanız adaylığımızın Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli Beye asla bir başkaldırı olmadığını ifade ederken de bu günlerin hayali, bu günlerin özlemi ile ifade ettim bunları. Hiç kimseye saygısızlık yapmak gibi bir muradımız yok kavga ile bugün işimiz olmadı yarın işimiz olmaması için elimizden ne geliyorsa o gayreti yapacağız” ifadelerini kullandı.