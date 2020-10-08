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Başkan Oprukçu’dan semt pazarına Covid-19 denetimi

KONYA HABERLERİ  | 08.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı ve Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Covid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarında denetimlerde bulundu.Hemşerilerinin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları gerektiğine vurgu yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Covid-19 salgının verilere göre Ereğlimizde vaka sayıları 150’lerden 10’a, 15’e kadar indiği ve etkisini azalttığı gözüküyor, gelişme güzel ancak yeterli değil.

Konya’nın Ereğli İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı ve Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Covid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarında denetimlerde bulundu.
Hemşerilerinin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları gerektiğine vurgu yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Covid-19 salgının verilere göre Ereğlimizde vaka sayıları 150’lerden 10’a, 15’e kadar indiği ve etkisini azalttığı gözüküyor, gelişme güzel ancak yeterli değil. Bu manada hemşerilerimizin bir fazla dikkat etmesi çok önemli, örnek olmak ve uyarılarda bulunmak da bizlerin görevidir. Hemşerilerimizden ricam hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımına özen göstermeye devam etmeleridir. Belediyemizin zabıta müdürlüğü ekipleri de Covid-19 tedbirleri kapsamında rutin olarak denetimlerini sürdürüyorlar. Biz de kaymakamımızla birlikte semt pazarımızda tedbirlere uyulması doğrultusunda hemşerilerimize uyarılarda bulunduk. Umuyorum ve biliyorum ki her zaman duyarlı olan hemşerilerimiz bu süreçte de aynı duyarlılığı gösteriyorlar, gösterecekler. Bu salgına yakalanan hemşerilerimiz sıkıntılı süreç yaşıyorlar, hastalıkla mücadele eden tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.

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