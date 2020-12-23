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Başkan Oral, Milli Mücadele Sergisi’ni gezdi

YALOVA HABERLERİ  | 23.12.2020 09:22 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti.
Başkan Oral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Millet Kütüphanesi’nde “Hâkimiyet Milletindir” temasıyla hazırlanan İstiklal Harbi’ne ve Cumhuriyet’in kuruluşuna tanıklık eden özel eserlerden oluşan Milli Mücadele Sergisi’ni gezdi.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ziyaret ederek burada “Hâkimiyet Milletindir” temasıyla hazırlanan Milli Mücadele Sergisini gezdi. Sergi ile ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Oral, tarihimize tutan böylesi bir çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Milli Mücadele Sergisi’nde İstiklal Harbi’ne ve Cumhuriyet’in kuruluşuna tanıklık eden eserler sergileniyor. Sergi, Milli Mücadele’nin, askeri, siyasi, diplomatik boyutları yanında kültüre ve gündelik hayata yansıyan yönlerini ortaya koyuyor. Yaklaşık 100’ün üzerinde obje ve belgeden oluşan sergi, büyük kahramanlıklar neticesinde kazanılan İstiklal Mücadelesinin bazı önemli tarihi kayıtlarını da ilk kez gün ışığına çıkartıldı. Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına sergiyi gezebiliyor.

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