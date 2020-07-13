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Başkan Oral’dan 15 Temmuz mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 13.07.2020 13:33 | Son Güncelleme

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 15 Temmuz’da ihanet ile zaferin bir arada yaşandığını, o gün yaşananların düşmana ders ve ibret olduğunu söyledi.Başkan Oral, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişiminin 4.yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

Başkan Oral’dan 15 Temmuz mesajı

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 15 Temmuz’da ihanet ile zaferin bir arada yaşandığını, o gün yaşananların düşmana ders ve ibret olduğunu söyledi.
Başkan Oral, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişiminin 4.yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Başkan Oral mesajında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz öyle bir gün ki içinde hem ihanet, hem de zafer var. ’Ben öleyim ülkem yaşasın’ diyen şehitleri sayesinde yeniden dirilen bir ulusun hikayesi var. Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye. 15 Temmuz’un, Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, İstiklal Harbi’nden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece, Fetullahçı Terör Örgütü, devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Allah’a şükürler olsun ki milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden saldırı karşısında dik durdu canı pahasına milli değerlerini savundu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla, hep birlikte bir destan yazdık. 15 Temmuz destanını yazan demokrasi şehitleri ile gazilerimizi, minnetle anıyoruz. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Rabbim ülkemize bir daha böyle günler yaşatmasın."

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