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Başkan Oral’dan Bakan Kasapoğlu’na teşekkür

17.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Başkan Oral’dan Bakan Kasapoğlu’na teşekkür

Altınova Belediye Başkanı Dr.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na verdiği yeni yatırım ve müjdelerden dolayı teşekkür etti.
Başkan Oral, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla düzenlenen ‘Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreninde’ Bakan Kasapoğlu’nun verdiği müjdeler için kendisine teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan ‘100 Bin Pota Projesi’ kapsamında Yalova ilçe ve beldelerine 119 pota müjdesini hatırlatan Başkan Oral, “18 yıllık AK Parti iktidarında her alanda olduğu gibi spor alanında da büyük mesafeler kat edildi. Cumhurbaşkanımızın öncü liderliği ve vizyonuyla yarınlarımız olan gençlerimiz ve kadınlarımız için ciddi çalışmalar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Altınova Belediyesi olarak tekvando ve güreşte milli sporcular yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçe kadınlarımızın her zaman yanında olarak onlara destek verdik. Bu alanlarda çalışmalarımız ve yatırımlarımız devam edecek" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığımız görüşmede yeni projelerimizi arz ettik.
İlçemize yapılan yatırımlar ve desteklerinden dolayı; gençlerin ve sporcuların hamisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, ilçemiz adına teşekkür ederim” diye konuştu.

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