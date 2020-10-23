YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Başkan Oral’dan, Bakan Varank’a süt ikramı

Başkan Oral’dan, Bakan Varank’a süt ikramı

ERZURUM HABERLERİ  | 23.10.2020 13:25 | Son Güncelleme

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Erzurum’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2.

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Erzurum’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB)’de toplu açılış törenine katıldı.
Cazibe merkezleri açılış programının ardından, faaliyetlerine devam eden , tekstilkent fabrikalarında incelemelerde bulunan Bakan Varank daha sonra Erzurum Ticaret Borsası yürütücülüğü yapılan, Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu projesi kapsamında kurulan Erzurum Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş ‘nin Süt ikramına katıldı.
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral tarafından süt ikramı yapılan Bakan Varank ‘a, Başkan Oral tarafından proje kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgiler verilerek destek talebinde bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı
Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı
Kapalı Spor Salonu devredildi
Kapalı Spor Salonu devredildi
Mersin'de 283 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'de 283 litre sahte içki ele geçirildi
Azerin ve Kıraç Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu yaşatacak
Azerin ve Kıraç Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu yaşatacak
Kayserispor’a sevindirici haber
Kayserispor’a sevindirici haber
İzmir’de kısa dönem askerler yemin etti
İzmir’de kısa dönem askerler yemin etti

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
12:04
İkindi
15:02
Akşam
17:32
Yatsı
18:50

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Sefa Eczanesi
Palandoken
Şule Aydın Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İstihdama KUDAKA desteği
İstihdama KUDAKA desteği
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren: “Ermenistan, terörizmi devlet felsefesi haline getirmiştir”
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren: “Ermenistan, terörizmi devlet felsefesi haline getirmiştir”
12 yaşındaki kıza tecavüz
12 yaşındaki kıza tecavüz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.